Apple verkauft Ersatzteile ab Anfang 2022 direkt an Verbraucher

NEW YORK (Dow Jones)--Apple wird künftig Ersatzteile und Werkzeuge direkt an Verbraucher verkaufen. Der US-Konzern hat dafür ein sogenanntes Self-Service-Reparaturprogramm entwickelt, mit dem Kunden ihre Geräte mit Originalteilen und -werkzeugen selbst reparieren können sollen. Das Programm soll sich zunächst auf die am häufigsten gewarteten Komponenten konzentrieren, darunter das Display, die Batterie und die Kamera des Mobiltelefons. Weitere Reparaturoptionen sollen im Jahresverlauf 2022 hinzugefügt werden.

Das Programm werde zunächst für die aktuellen Modelle iPhone 12 und iPhone 13 verfügbar sein, danach würden Mac-Computer mit den M1-Chips von Apple folgen, so das Unternehmen. Self Service Repair soll Anfang 2022 in den USA verfügbar sein, bevor es im Laufe des Jahres auf weitere Länder ausgeweitet werde.

November 17, 2021 10:16 ET (15:16 GMT)