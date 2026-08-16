Apple Aktie 908440 / US0378331005
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16.08.2026 13:22:00
Apple: Trump-Regierung will Chipkäufe in China unterbinden
Apple in China seinen Bedarf an Speicherchips deckt. Doch der Konzern könnte sich widersetzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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14.08.26
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12.08.26
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11.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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10.08.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
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10.08.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones schwächer (finanzen.ch)
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10.08.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones verbucht Abschläge (finanzen.ch)
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10.08.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones verliert zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)