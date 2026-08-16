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16.08.2026 13:22:00

Apple: Trump-Regierung will Chipkäufe in China unterbinden

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Die USA wollen laut Handelsminister Howard Lutnick verhindern, dass Apple in China seinen Bedarf an Speicherchips deckt. Doch der Konzern könnte sich widersetzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online

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Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

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