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Apple Aktie 908440 / US0378331005

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25.06.2026 18:02:22

Apple Stock Falls Nearly 5% Over Price Hike Of MacBook And IPad Models

Apple
224.14 CHF -6.31%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Apple Inc. (AAPL) stock fell 4.72 percent, declining $13.85 to $279.32 on Thursday, possibly after several media reports pointed out that the company had announced price increases across several MacBook and iPad models, citing rising component costs driven by growing demand from artificial intelligence data centers.

The stock is currently trading at $279.32, compared with its previous close of $293.17 on the Nasdaq. Shares opened at $287.51 and traded between $276.44 and $288.80 during the session. Trading volume reached 34.88 million shares, compared with the average daily volume of 47.87 million shares.

AAPL shares have traded between $199.26 and $317.40 over the past 52 weeks.

In eigener Sache

Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle

Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.

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18.06.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.06.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.06.26 Apple Neutral UBS AG
09.06.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
04.06.26 Apple Neutral UBS AG
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3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Woodward
✅ Howmet Aerospace
✅ STMicroelectronics

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’824.76 19.61 STVB4U
Short 15’134.99 13.57 SK3BLU
Short 15’727.43 8.66 SLYBHU
SMI-Kurs: 14’231.96 25.06.2026 17:31:50
Long 13’668.63 19.75 S2B93U
Long 13’361.70 13.98 SNB4VU
Long 12’805.75 8.99 SJYBLU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 224.14 -6.31% Apple Inc.

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