Apple Aktie 908440 / US0378331005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.06.2026 18:02:22
Apple Stock Falls Nearly 5% Over Price Hike Of MacBook And IPad Models
(RTTNews) - Apple Inc. (AAPL) stock fell 4.72 percent, declining $13.85 to $279.32 on Thursday, possibly after several media reports pointed out that the company had announced price increases across several MacBook and iPad models, citing rising component costs driven by growing demand from artificial intelligence data centers.
The stock is currently trading at $279.32, compared with its previous close of $293.17 on the Nasdaq. Shares opened at $287.51 and traded between $276.44 and $288.80 during the session. Trading volume reached 34.88 million shares, compared with the average daily volume of 47.87 million shares.
AAPL shares have traded between $199.26 and $317.40 over the past 52 weeks.
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle
Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
18:01
|Optimismus in New York: Das macht der Dow Jones mittags (finanzen.ch)
|
18:01
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite schwächelt am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
18:01
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 steigt am Mittag (finanzen.ch)
|
18:01
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
16:29
|Apple Aktie News: Apple verliert am Donnerstagnachmittag kräftig (finanzen.ch)
|
16:00
|Schwacher Handel: S&P 500 zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
16:00
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verliert zum Start (finanzen.ch)
|
16:00
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
Analysen zu Apple Inc.
|18.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|09.06.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|18.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|09.06.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|18.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|09.06.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Apple Neutral
|UBS AG
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Woodward
✅ Howmet Aerospace
✅ STMicroelectronics
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst nach neuem Höchststand fester -- DAX schlussendlich stärker -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag nach oben. Der deutsche Leitindex verzeichnete ebenso Gewinne. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.