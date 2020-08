Apple setzten Rekordjagd fort - Analysten: Luft bis 515 US-Dollar

Die Aktien von Apple sind am Donnerstag erneut auf Rekordjagd gegangen.

Zuletzt verzeichneten die Papiere des iPhone-Riesen unter den Favoriten im US-Leitindex Dow Jones Industrial ein Plus von 1 Prozent auf 467,47 US-Dollar, nachdem sie im Handelsverlauf bis auf 469,78 Dollar geklettert waren. Erst am Mittwoch war der Börsenwert des Unternehmens zum ersten Mal über die Schwelle von zwei Billionen Dollar gestiegen. So hoch wurde noch nie ein US-Unternehmen gehandelt.

Viele der von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfassten Analysten sind derweil für die Apple-Aktien weiter positiv gestimmt. Allein 27 Experten raten zum Kauf und 12 sind neutral eingestellt. Lediglich 5 empfehlen einen Verkauf der Anteilscheine. Der grösste Optimist ist Daniel Ives von Wedbush. Er traut den Aktien einen Anstieg bis auf 515 Dollar zu.

Apple fährt mittlerweile kontinuierlich Milliardengewinne ein. Zuletzt bewies der Konzern im vergangenen Quartal dank eines überraschend starken iPhone-Geschäfts enorme Widerstandskraft inmitten der Corona-Pandemie./la/he

