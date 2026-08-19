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19.08.2026 23:10:36

Apple Removes Kromix AI App Over Sexualized Deepfake Concerns

Apple
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(RTTNews) - Apple Inc. (AAPL) removed the AI image-editing app Kromix from the App Store after discovering it offered features to generate sexualized deepfakes of real people.

According to WIRED, Kromix was promoted through a Meta advertising campaign featuring an AI-generated deepfake resembling a prominent U.S. female politician. The campaign ran 32 ads targeting male users and marketed the app as having "no restrictions."

Apple stated that Kromix appeared to have introduced the prohibited features after initially passing its App Store review process. The technology company reiterated that apps designed to create, distribute, or consume pornography including "nudification" tools violate its App Review Guidelines.

Apple also removed another app, MaskAI, following similar concerns about its capability to place people's faces into sexual situations. Both removals reflect Apple's enforcement of content policies prohibiting sexually exploitative AI tools from its platform.

Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.6481 17.06.2027 157879848
Long 11.5 17.06.2027 157879243
Long 505.2593 18.09.2026 158726059
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 6.9214 11.20 157791336
Long 11.5 5.30 158050378
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6579 11.68 145246013
Short 9.3704 7.45 159380474
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Long 5 -63.17 112514929
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

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Short 15’266.99 13.90 SOOB1U
Short 15’838.89 8.87 SABWMU
SMI-Kurs: 14’386.58 19.08.2026 17:31:33
Long 13’774.78 19.22 SEBAGU
Long 13’466.25 13.64 SGBWIU
Long 12’889.91 8.84 SRDBIU
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