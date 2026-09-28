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28.09.2026 23:09:40

Apple Redesigned MacBook Pro May Bring OLED, Touchscreen And Notch-Free Display

Apple
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(RTTNews) - Apple Inc. (AAPL) is preparing a major redesign of the MacBook Pro, potentially launching in October under the rumored MacBook Ultra name, according to a 9to5mac report.

The new model is expected to introduce several long-requested changes, including an OLED display, touchscreen support and a redesigned camera cutout.

The move to OLED would bring deeper blacks and higher contrast to the Mac, while potentially improving power efficiency. Apple has already adopted advanced OLED technology in its iPhone and iPad Pro lineups.

The new MacBook Pro is also expected to gain touchscreen functionality, although macOS would remain primarily designed for keyboard and trackpad use.

Another major change could be the removal of the notch introduced with the 2021 MacBook Pro redesign. Apple is reportedly considering a smaller hole-punch camera cutout, potentially paired with a Dynamic Island-style interface in macOS. The redesign is expected to arrive alongside Apple's broader fall hardware and software updates.

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Long 7.1205 18.12.2026 151639696
Long 12.3836 17.09.2027 160236326
Long 43.8187 18.12.2026 158524593
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.398 10.76 159972985
Long 10.748 6.48 159745108
Long 16.2755 3.09 160187283
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7017 11.34 158402318
Short 12.1201 4.78 156742539
Short 23.7351 0.97 156467607
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -65.96 112514929
Long 10 -41.82 135581371
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

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23.09.26 Apple Neutral UBS AG
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 14’845.85 13.95 SGBJ3U
Short 15’406.43 8.94 SIBJOU
SMI-Kurs: 13’942.91 28.09.2026 17:30:29
Long 13’401.34 19.37 S1B77U
Long 13’105.81 13.74 S5BOUU
Long 12’555.54 8.94 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 284.49 1.60% Apple Inc.

Apple am 28.09.2026

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