Apple Pay bientôt disponible pour les clients Fibank

Fibank est la première banque de Bulgarie à proposer à ses clients d'effectuer des paiements à l'aide d'Apple Wallet

SOFIA, Bulgarie, 5 novembre 2019 /PRNewswire/ -- En collaboration avec Mastercard, Fibank (First Investment Bank) lance le service Apple Pay. Les clients Fibank peuvent maintenant ajouter leur carte de débit ou de crédit Mastercard à Apple Wallet, et régler leurs achats de manière rapide et pratique par paiements mobiles simplifiés, sécurisés et confidentiels.

Sécurité et confidentialité sont au cœur d'Apple Pay. Lorsque vous utilisez une carte de crédit ou de débit avec Apple Pay, son numéro n'est pas conservé par l'appareil, ni par les serveurs Apple. À la place, un numéro de compte unique est attribué à l'appareil, puis chiffré et stocké en toute sécurité dans l'élément sécurisé de celui-ci. Chaque transaction est authentifiée à l'aide d'un code de sécurité dynamique qui lui est propre.

Apple Pay est facile à configurer et les utilisateurs continueront de bénéficier de tous les avantages offerts par les cartes de crédit et de débit. En magasin, Apple Pay peut être utilisé avec iPhone SE, iPhone 6 et supérieur, et Apple Watch.

Touch ID facilite le shopping en ligne dans des applis et sur des sites Web qui acceptent Apple Pay. Avec Face ID, appuyez deux fois sur le bouton latéral, puis regardez votre iPhone pour vous authentifier. Avec Apple Pay, inutile de créer un compte, de remplir de longs formulaires ou de saisir plusieurs fois des données d'envoi et de facturation. Pour régler des marchandises et des services dans des applis ou dans Safari, Apple Pay est compatible avec iPhone 6 et supérieur, iPhone SE, iPad Pro, iPad (5e génération), iPad Air 2 et iPad mini 3 et supérieur. Vous pouvez également utiliser Apple Pay dans Safari sur n'importe quel Mac commercialisé à partir de 2012, fonctionnant sous macOS Sierra, et confirmer le règlement avec un iPhone 6 ou supérieur, une Apple Watch ou à l'aide de Touch ID sur le nouveau MacBook Pro. Vous pouvez numériser votre carte grâce à Apple Wallet ou à un appareil mobile enregistré dans l'appli My Fibank.

Pour en savoir plus sur Apple Pay, consultez le site : https://www.apple.com/bg/apple-pay/

