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29.09.2026 19:50:00

Apple: Neuer Chef John Ternus plant weitreichenden Konzernumbau beim iPhone-Hersteller

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Apple-Chef John Ternus will offenbar kräftig umbauen. Der iPhone-Konzern soll schneller neue Produkte bringen, Hierarchien abbauen und bei Siri, Vision Pro und KI sparen.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online

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Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

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