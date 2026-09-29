Apple Aktie 908440 / US0378331005
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29.09.2026 19:50:00
Apple: Neuer Chef John Ternus plant weitreichenden Konzernumbau beim iPhone-Hersteller
Apple-Chef John Ternus will offenbar kräftig umbauen. Der iPhone-Konzern soll schneller neue Produkte bringen, Hierarchien abbauen und bei Siri, Vision Pro und KI sparen.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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