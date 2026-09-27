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27.09.2026 11:18:19

Apple muss 5,7 Milliarden Dollar für Verletzung von Patentrechten zahlen

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Apple soll 5,7 Milliarden Dollar Schadenersatz zahlen. Dem US-Konzern wird vorgeworfen, Patente von Taction Technology beim Vibrationsmechanismus in iPhone und Apple Watch verletzt zu haben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft

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