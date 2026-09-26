Apple Aktie 908440 / US0378331005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
27.09.2026 01:53:50
Apple muss 5,7 Milliarden Dollar für Verletzung von Patentrechten zahlen
Anzeige
Passende Hebelprodukte
In eigener Sache
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
25.09.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Apple Aktie News: Apple am Freitagabend auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Apple Aktie News: Apple am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Apple vor dem nächsten Meilenstein: Wie viel Luft hat die Aktie noch bis 5 Billionen Dollar? (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Apple-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
17.09.26
|The Apple trust premium in the age of AI (Financial Times)
|
16.09.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)