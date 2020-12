Apple macht alle Läden in Kalifornien wegen Corona-Ausbruchs dicht

San Francisco (awp/sda/reu) - Der iPhone-Hersteller Apple hat vorübergehend alle 53 Läden in Kalifornien dicht gemacht. Grund dafür seien die steigenden Coronavirus-Infektionen in dem Bundesstaat, sagte ein Sprecher des Unternehmens am Samstag (Ortszeit).

Bereits am Freitag hatte Apple angekündigt, einige Läden in Kalifornien schliessen zu wollen. Nunmehr sind sämtliche Geschäfte des Konzerns in der Region geschlossen worden. Online geht der Handel aber weiter, hiess es.