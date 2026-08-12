APPLE INTERNATIONAL hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

APPLE INTERNATIONAL lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 14.00 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.98 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 10.99 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte APPLE INTERNATIONAL 8.83 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch