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02.11.2026 22:37:44
Apple Inc. Bottom Line Climbs In Q4
(RTTNews) - Apple Inc. (AAPL) announced a profit for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $30.711 billion, or $2.10 per share. This compares with $27.466 billion, or $1.85 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 11.7% to $114.477 billion from $102.466 billion last year.
Apple Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $30.711 Bln. vs. $27.466 Bln. last year. -EPS: $2.10 vs. $1.85 last year. -Revenue: $114.477 Bln vs. $102.466 Bln last year.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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