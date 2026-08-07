Apple Hospitality REIT vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Apple Hospitality REIT hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.28 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.270 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Apple Hospitality REIT 402.6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4.73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 384.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch