Apple Hospitality REIT Aktie 28266921 / US03784Y2000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
23.02.2026 22:41:06
Apple Hospitality REIT, Inc. Q4 Sales Decline
(RTTNews) - Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) announced a profit for fourth quarter of $29.61 million
The company's earnings totaled $29.61 million, or $0.13 per share. This compares with $29.81 million, or $0.12 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 2.0% to $326.43 million from $333.03 million last year.
Apple Hospitality REIT, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $29.61 Mln. vs. $29.81 Mln. last year. -EPS: $0.13 vs. $0.12 last year. -Revenue: $326.43 Mln vs. $333.03 Mln last year.
Nachrichten zu Apple Hospitality REIT Inc
|
22.02.26
|Ausblick: Apple Hospitality REIT präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.02.26
|Erste Schätzungen: Apple Hospitality REIT legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: Apple Hospitality REIT verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Apple Hospitality REIT zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)