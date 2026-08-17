Apple Finance präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Apple Finance lud am 14.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.42 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.220 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 85.5 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 60.49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 216.3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch