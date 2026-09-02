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02.09.2026 12:05:00

Apple: Ex-CEO Tim Cook verdient fast so viel wie Nachfolger John Ternus

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Mit einem Vergütungspaket über 47 Millionen Dollar liegt das neue Gehalt von Apples Ex-CEO nur knapp unter dem seines Nachfolgers John Ternus. Tim Cooks zukünftige Rolle im Unternehmen dürfte daher grösser sein als bislang angenommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online

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