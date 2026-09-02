Apple Aktie 908440 / US0378331005
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02.09.2026 12:05:00
Apple: Ex-CEO Tim Cook verdient fast so viel wie Nachfolger John Ternus
Dollar liegt das neue Gehalt von Apples Ex-CEO nur knapp unter dem seines Nachfolgers John Ternus. Tim Cooks zukünftige Rolle im Unternehmen dürfte daher grösser sein als bislang angenommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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