Apple Aktie 908440 / US0378331005
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09.09.2026 21:02:00
Apple: Das iPhone Duo ist das bisher teuerste Smartphone in der Geschichte des Konzerns
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Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
16:01
|Minuszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
16:01
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
09:00
|Huawei vs Apple and Musk ‘Chinamaxxes’ (Financial Times)
|
07:12
|Apple-Aktie: Neuer Chef setzt Akzente mit erstem Falt-iPhone und KI (AWP)
|
09.09.26
|Apple bringt erstes auffaltbares iPhone heraus (AWP)
|
09.09.26
|Apple Aktie News: Apple verzeichnet am Abend Verluste (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Apple-Aktie vor Keynote im Fokus: Erstes auffaltbares iPhone erwartet (AWP)
|
09.09.26
|Foldable iPhone Duo will cost $1,999 as Apple raises smartphone prices (Financial Times)
Analysen zu Apple Inc.
|12:42
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:00
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:42
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:00
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:00
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|12:42
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
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