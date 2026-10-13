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13.10.2026 19:09:36

Apple bringt neues Smarthome-Display nicht in die EU

Apple
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CUPERTINO (awp international) - Apple bringt wegen des Streits um den Zugang zu Nutzerdaten für KI-Rivalen sein neues Smarthome-Display nicht in der EU auf den Markt. Das Gerät mit dem Namen HomeView soll die Steuerung vernetzter Technik im Haushalt erleichtern, auch über die mit Künstlicher Intelligenz (KI) verbesserte Apple-Sprachassistentin Siri. Diese KI-Siri ist aber auf iPhone und iPad in der EU wegen der Kontroverse mit der EU-Kommission nicht verfügbar.

Kernpunkt des Streits ist der Zugang von KI-Rivalen zu Daten von Apple-Kunden. Die Kommission beharrt darauf, dass Apple gemäss dem Digitalgesetz DMA (Digital Markets Act) den Konkurrenten gleiche Zugangsmöglichkeiten geben muss, um das eigene Produkt nicht zu bevorteilen. Der Konzern lehnt das unter Verweis auf die Datensicherheit ab und zog es vor, die KI-Siri nicht in die Europäische Union zu bringen.

"Apple arbeitet konstruktiv mit der EU zusammen, um eine Lösung zu finden", hiess es vom Konzern bei der HomeView-Ankündigung zu der Situation. Das Smarthome-Display kommt zunächst nur in den USA, Grossbritannien, Australien, Kanada, Indien und Neuseeland auf den Markt.

Das Gerät kann bis zu sechs Personen in einem Haushalt über die Kamera erkennen und die angezeigten Informationen entsprechend personalisieren. Zudem kann man darüber Musik abspielen, Timer starten oder mit Video telefonieren. Die Konkurrenten Google und Amazon bieten bereits seit Jahren ähnliche Display-Geräte an./so/DP/men

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4009 17.09.2027 161565936
Long 12.2823 17.06.2027 157879245
Long 48.1056 18.12.2026 158524593
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0398 11.58 159972985
Long 11.3149 5.99 160632616
Long 13.1197 4.74 161756924
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3045 9.96 158402318
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