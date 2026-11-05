Apple: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Apple präsentierte am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 157.48 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 122.89 ARS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26.13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 136’128.33 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 171’696.08 Milliarden ARS ausgewiesen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 647.21 ARS gegenüber 423.18 ARS im Vorjahr.

Der Jahresumsatz wurde auf 690’213.10 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 472’143.94 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch