Apple: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Apple liess sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Apple die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2.94 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2.55 CAD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 160.26 Milliarden CAD gegenüber 141.11 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

In Sachen EPS wurden 12.46 CAD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 10.43 CAD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Apple 664.45 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14.20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 581.85 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch