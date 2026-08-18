Apple Aktie 908440 / US0378331005
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18.08.2026 19:54:00
Apple beugt sich EU-Kommission bei App Store-Regeln
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
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