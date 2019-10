Apple beugt sich dem Druck Pekings und entfernt HKmap.live-App

NEW YORK (Dow Jones)--Der Technologiekonzern Apple beugt sich dem Druck aus Peking und streicht die umstrittene mobile Verkehrs-App "HKmap.live" aus seinem App-Store. Zur Begründung erklärten die Kalifornier, die App habe Polizei und Einwohner Hongkongs gefährdet und verstosse gegen die Nutzungsbedingungen. In einem Artikel warf die People's Daily, die offizielle Publikation von Chinas Kommunistischer Partei, dem Unternehmen vor, die Proteste in Hongkong unterstützt zu haben. Denn die App könne die Standorte der Polizei anzeigen. Somit sei es für die Demonstrierenden einfacher, sich an gewalttätigen Aktionen zu beteiligen.

"Viele besorgte Kunden in Hongkong haben uns wegen dieser App kontaktiert und wir haben sofort damit begonnen, sie zu prüfen", so Apple in der Mitteilung weiter. Die App sei dafür verwendet worden, die Polizei ins Visier zu nehmen und in einen Hinterhalt zu locken. Das gefährdet laut Apple die öffentliche Sicherheit.

China ist für das Wachstum des US-Konzerns von erheblicher Bedeutung. Zum einen setzt Apple dort die Smartphones ab und lässt auch dort fertigen. Apple-Vertragspartner wie Foxconn gehören zu den grössten Arbeitgebern in China.

