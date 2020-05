Apple beginnt mit Wiedereröffnung der Geschäfte in 4 US-Bundesstaaten

NEW YORK (Dow Jones)--Apple will in vier US-Bundesstaaten damit beginnen, die eigenen Ladengeschäfte wieder für Kundschaft zu öffnen. Das soll aber mit strengen Vorkehrungen zum Gesundheitsschutz verbunden sein, etwa Fiebermessungen im Eingangsbereich und dem Wahren von Abstand der Kunden untereinander in den Läden, wie der iPhone-Hersteller mitteilte. Zudem müssen die Kunden Masken tragen. Geöffnet werden sollen zunächst die Geschäfte in Alabama, Alaska, Idaho und South Carolina.

Apple war eines der ersten Unternehmen in den USA, das die Läden in den USA geschlossen hatte, um einen Beitrag zum Stopp der Pandemie zu leisten. Ausserhalb Asiens sind alle Läden seit dem 14. März geschlossen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 09, 2020 01:06 ET (05:06 GMT)