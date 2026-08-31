Apple Aktie 908440 / US0378331005
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31.08.2026 14:04:00
Apple: Am Dienstag startet der neue CEO - diese Probleme muss er jetzt lösen
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Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Apple Inc.
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28.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
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28.08.26
|Apple Aktie News: Apple am Abend gefragt (finanzen.ch)
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28.08.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach (finanzen.ch)
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28.08.26
|Handel in New York: Dow Jones mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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28.08.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
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27.08.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu Apple Inc.
|06:58
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
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|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06:58
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
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|UBS AG
|03.08.26
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|31.07.26
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|31.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
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|07.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:58
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
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Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Verlusten. Die US-Börsen verbuchen zum Wochenstart Abgaben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.