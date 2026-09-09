Samsung GDRS Aktie 381611 / US7960508882
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|Neue iPhones erwartet
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09.09.2026 07:36:00
Apple-Aktie vor Keynote im Fokus: Erstes auffaltbares iPhone erwartet
Von Apple wird am Mittwoch die Vorstellung neuer iPhones erwartet.
Faltbare Smartphones sind bisher nach wie vor eine Nischen-Kategorie - obwohl unter anderem Samsung, Huawei und Google mit seinen Pixel-Telefonen solche Geräte seit Jahren anbieten. Die Marktforschungsfirma IDC prognostiziert, dass Apple trotz des späten Starts binnen zwölf Monaten die Führung in dem Marktsegment übernehmen wird.
Neben dem Falt-Telefon soll Bloomberg zufolge am Mittwoch ab 19.00 Uhr MESZ auch das iPhone 18 Pro vorgestellt werden. Die Standard-Version der neuen iPhone-Generation werde aber in Abkehr vom gewohnten Rhythmus erst im kommenden Frühjahr herausgebracht, hiess es unter Berufung auf informierte Personen.
/so/DP/stw
CUPERTINO (awp international)
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