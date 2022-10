Apple-Aktie steigt: Produktion von AirPods soll von Apple-Zulieferern offenbar nach Indien verlagert werden

Neben den Lieferkettenproblemen seien auch die zunehmenden Spannungen zwischen China und den USA Grund für die Überlegungen gewesen, berichtete die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Apple -Zulieferer Foxconn solle planen, zunächst die Beats-Modelle und gegebenenfalls auch die AirPods-Reihe nach Indien zu verlagern.

Nach Angaben von "Nikkei" waren die AirPods eines der ersten Produkte, die infolge des Handelskrieges mit den USA ausserhalb von China produziert wurden. Damals ging der Zuschlag an Vietnam. Mehr als 70 Millionen Paare sollen jedes Jahr ausgeliefert werden. Damit wäre die Produktreihe gemessen an den Auslieferungszahlen das zweitwichtigste Produkt, direkt nach dem iPhone, das den Löwenanteil des Umsatzes ausmacht. Die neueste iPhone-Reihe wird bereits in Indien hergestellt.

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel letztlich 0,21 Prozent höher bei 146,40 US-Dollar.

/ngu/men

TAIPEI (awp international)