26.08.2025 22:10:36
Apple-Aktie steigt: Apple offenbar kurz vor Vorstellung neuer iPhones
Apple wird seine neue iPhone-Generation voraussichtlich in zwei Wochen vorstellen. Der Konzern setzte ein Event in seinem Hauptquartier in Cupertino für den 9. September an.
In diesem Jahr soll die Modell-Palette Medienberichten zufolge um ein dünneres iPhone erweitert werden. Das iPhone 17 werde äusserlich der aktuellen 16er-Reihe ähnlich sehen, aber eine bessere Kamera und ein grösseres Display bekommen, berichtete der Finanzdienst Bloomberg. Die teureren Pro-Modelle werden demnach mit einem grösseren Kamera-Block auf der Rückseite auffallen.
Den NASDAQ-Handel am Montag beendete die Apple-Aktie um 0,95 Prozent fester bei 229,31 US-Dollar.
/so/DP/stw
CUPERTINO (awp international)
