Apple-Aktie steigt: Apple offenbar kurz vor Vorstellung neuer iPhones
Event angekündigt 26.08.2025 22:10:36

Apple-Aktie steigt: Apple offenbar kurz vor Vorstellung neuer iPhones

Apple wird seine neue iPhone-Generation voraussichtlich in zwei Wochen vorstellen. Der Konzern setzte ein Event in seinem Hauptquartier in Cupertino für den 9. September an.

Wie gewohnt machte Apple keine Angaben dazu, worum es dabei gehen soll. Bei den September-Veranstaltungen werden aber traditionell neue Modelle der iPhones sowie der Computer-Uhr Apple Watch präsentiert.

In diesem Jahr soll die Modell-Palette Medienberichten zufolge um ein dünneres iPhone erweitert werden. Das iPhone 17 werde äusserlich der aktuellen 16er-Reihe ähnlich sehen, aber eine bessere Kamera und ein grösseres Display bekommen, berichtete der Finanzdienst Bloomberg. Die teureren Pro-Modelle werden demnach mit einem grösseren Kamera-Block auf der Rückseite auffallen.

Den NASDAQ-Handel am Montag beendete die Apple-Aktie um 0,95 Prozent fester bei 229,31 US-Dollar.

/so/DP/stw

CUPERTINO (awp international)

