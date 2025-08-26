Apple-Aktie steigt: Apple offenbar kurz vor Vorstellung neuer iPhones

Wie gewohnt machte Apple keine Angaben dazu, worum es dabei gehen soll. Bei den September-Veranstaltungen werden aber traditionell neue Modelle der iPhones sowie der Computer-Uhr Apple Watch präsentiert.

In diesem Jahr soll die Modell-Palette Medienberichten zufolge um ein dünneres iPhone erweitert werden. Das iPhone 17 werde äusserlich der aktuellen 16er-Reihe ähnlich sehen, aber eine bessere Kamera und ein grösseres Display bekommen, berichtete der Finanzdienst Bloomberg. Die teureren Pro-Modelle werden demnach mit einem grösseren Kamera-Block auf der Rückseite auffallen.

Den NASDAQ-Handel am Montag beendete die Apple-Aktie um 0,95 Prozent fester bei 229,31 US-Dollar.

/so/DP/stw

CUPERTINO (awp international)