Apple-Aktie schwächer: Ära Tim Cook endet - Techriese bekommt einen neuen CEO

• Tim Cook tritt zurück• Ära endet nach 15 Jahren• Nachfolger steht fest

Bei Apple steht ein historischer Wechsel an der Unternehmensspitze bevor. Wie das Unternehmen aus Cupertino bekannt gab, wird John Ternus, der bisherige Senior Vice President für Hardware Engineering, zum 1. September 2026 neuer Chief Executive Officer. Er tritt damit die Nachfolge von Tim Cook an, der nach 15 Jahren an der Spitze des Technologiekonzerns in die Rolle des Executive Chairman des Board of Directors wechselt. Dieser Übergang wurde vom Board of Directors einstimmig verabschiedet und ist das Ergebnis eines langfristig angelegten Nachfolgeplans.

Tim Cook wechselt in den Aufsichtsrat

Tim Cook wird seine Rolle als CEO noch über den gesamten Sommer hinweg ausüben und dabei eng mit seinem Nachfolger zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. In seiner neuen Funktion als Executive Chairman wird Cook das Unternehmen weiterhin unterstützen und sich insbesondere um den Austausch mit politischen Entscheidungsträgern weltweit kümmern. In seinem Statement blickte Cook auf eine Ära zurück, in der Apple unter seiner Führung die Marktkapitalisierung von rund 350 Milliarden US-Dollar auf beeindruckende 4 Billionen US-Dollar steigern konnte. Er betonte dabei sein volles Vertrauen in John Ternus, den er als Visionär mit der Seele eines Innovators bezeichnete.

John Ternus übernimmt die Vision

Der künftige CEO John Ternus ist bereits seit dem Jahr 2001 bei Apple tätig und gehört seit 2021 zur obersten Führungsebene. Er hat in seiner Laufbahn massgeblich an der Entwicklung wegweisender Produkte wie dem iPad, den AirPods sowie zahlreichen Generationen des iPhone und Mac gearbeitet. In seiner ersten Stellungnahme zur Ernennung zeigte sich Ternus demütig und versprach, Apple mit den Werten und der Vision weiterzuführen, die das Unternehmen seit einem halben Jahrhundert definieren. Er betonte die Bedeutung seiner Mentoren Steve Jobs und Tim Cook für seinen beruflichen Werdegang.

Zusätzlich zum Wechsel an der operativen Spitze wird es weitere Veränderungen im Board of Directors geben. Arthur Levinson, der dem Gremium seit 15 Jahren vorstand, übernimmt die Position des Lead Independent Director, während John Ternus zeitgleich mit seinem Amtsantritt als CEO ebenfalls einen Sitz im Board erhalten wird. Unter der Führung von Tim Cook entwickelte sich Apple nicht nur finanziell zu einem Kraftzentrum, sondern etablierte auch neue Kategorien wie die Apple Watch und die Vision Pro, während gleichzeitig der Fokus auf Services und Nachhaltigkeit massiv ausgebaut wurde.

Die Apple-Aktie verliert an der NASDAQ nachbörslich 0,87 Prozent auf 270,68 US-Dollar.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch