|
05.02.2026 17:01:46
Apple-Aktie schwächelt: Keine strengeren Massnahmen für Maps- und Ads durch EU
Die Europäische Kommission (EU) stuft Apple Maps und Apple Ads nicht als "Gatekeeper" unter dem Digital Markets Act (DMA) ein und verweist zur Begründung auf eine zu geringe Nutzung in der EU.
"Diese Bewertung basiert auf einer Reihe von Überlegungen, darunter die Tatsache, dass Apple Maps in der EU eine relativ geringe Gesamtnutzungsrate aufweist und dass Apple Ads im Online-Werbesektor in der EU nur über eine sehr begrenzte Reichweite verfügt", begründete die Kommission weiter.
Mit dem DMA will die EU die Macht grosser Technologiekonzerne eindämmen und gleichzeitig den Wettbewerb stärken. Als Gatekeeper gelten Dienste mit mehr als 45 Millionen monatlich aktiven Nutzern. Apple hatte formelle Einwände eingereicht und argumentiert, dass die Kriterien nicht anwendbar sein sollten. Eine Gatekeeper-Bezeichnung für Apple Ads hätte deutliche Folgen gehabt. So hätte Apple wohl Beschränkungen lockern und eine Interoperabilität für Drittanbieter-Werbenetzwerke bereitstellen müssen.
"Wir begrüssen die Entscheidungen der Europäischen Kommission zu Apple Maps und Apple Ads. Diese Dienste stehen in Europa in erheblichem Wettbewerb, und wir freuen uns, dass die Kommission anerkannt hat, dass sie die Kriterien für eine Benennung unter dem DMA nicht erfüllen. Wir setzen uns weiterhin dafür ein, in der gesamten EU unglaubliche Dienste und Erlebnisse mit bestem Datenschutz und höchster Sicherheit anzubieten", erklärte Apple.
Im NASDAQ-Handel notiert die Apple-Aktie zeitweise 0,63 Prozent schwächer bei 274,71 US-Dollar.
DJG/DJN/cbr/brb
DOW JONES
Weitere Links:
Nachrichten zu Apple Inc.
|
16:29
|Apple Aktie News: Apple am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
16:01
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Apple Aktie News: Apple reagiert am Mittwochabend positiv (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones mittags fester (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Apple Inc.
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
