Apple-Aktie nach Quartalszahlen trotzdem tiefer: iPhone-Konzern übertrifft die Erwartungen

Apple hat am Montag Zahlen für das vierte Quartal seines Geschäftsjahres 2026 vorgelegt. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf 2,10 US-Dollar und verbesserte sich damit gegenüber dem Vorjahreswert von 1,85 US-Dollar. Die Erwartungen der Analysten wurden damit übertroffen. 28 Analysten hatten im Vorfeld im Schnitt mit einem Ergebnis je Aktie von 1,99 US-Dollar gerechnet.

Beim Umsatz verzeichnete Apple eine Verbesserung von 102,47 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal auf 114,47 Milliarden US-Dollar. 26 Analysten hatten hier durchschnittlich 113,40 Milliarden US-Dollar erwartet.

Für das gesamte Fiskaljahr 2026 wies Apple ein Ergebnis je Aktie von 8,98 US-Dollar aus, nach 7,46 US-Dollar im Vorjahr. Analysten hatten 8,84 US-Dollar prognostiziert. Der Umsatz belief sich auf 478,83 Milliarden US-Dollar, nach 416,16 Milliarden US-Dollar im Vorjahr und einer Analystenschätzung von 477,58 Milliarden US-Dollar.

Die Apple-Aktie notiert an der NASDAQ am Montag nachbörslich zeitweise dennoch mit einem Minus von 0,97 Prozent bei 335,03 US-Dollar.

Julia Walter, Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.ch