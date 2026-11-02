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Quartalszahlen im Blick 02.11.2026 22:37:00

Apple-Aktie nach Quartalszahlen trotzdem tiefer: iPhone-Konzern übertrifft die Erwartungen

Apple-Aktie nach Quartalszahlen trotzdem tiefer: iPhone-Konzern übertrifft die Erwartungen

Der iKonzern Apple hat am Montag seine Bücher für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 geöffnet. So schlug sich der Tech-Riese aus Cupertino zuletzt.

Apple
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Apple hat am Montag Zahlen für das vierte Quartal seines Geschäftsjahres 2026 vorgelegt. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf 2,10 US-Dollar und verbesserte sich damit gegenüber dem Vorjahreswert von 1,85 US-Dollar. Die Erwartungen der Analysten wurden damit übertroffen. 28 Analysten hatten im Vorfeld im Schnitt mit einem Ergebnis je Aktie von 1,99 US-Dollar gerechnet.

Beim Umsatz verzeichnete Apple eine Verbesserung von 102,47 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal auf 114,47 Milliarden US-Dollar. 26 Analysten hatten hier durchschnittlich 113,40 Milliarden US-Dollar erwartet.

Für das gesamte Fiskaljahr 2026 wies Apple ein Ergebnis je Aktie von 8,98 US-Dollar aus, nach 7,46 US-Dollar im Vorjahr. Analysten hatten 8,84 US-Dollar prognostiziert. Der Umsatz belief sich auf 478,83 Milliarden US-Dollar, nach 416,16 Milliarden US-Dollar im Vorjahr und einer Analystenschätzung von 477,58 Milliarden US-Dollar.

Die Apple-Aktie notiert an der NASDAQ am Montag nachbörslich zeitweise dennoch mit einem Minus von 0,97 Prozent bei 335,03 US-Dollar.

Julia Walter, Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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