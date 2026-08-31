Apple Aktie 908440 / US0378331005
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31.08.2026 20:27:13
Apple Aktie News: Apple am Abend mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 315,43 USD abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,3 Prozent auf 315,43 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'233 Punkten liegt. Die Apple-Aktie sank bis auf 312,85 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 319,54 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 3'621'331 Apple-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 30.07.2026 auf bis zu 344,56 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 225,96 USD am 11.09.2025. Mit einem Kursverlust von 28,36 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Apple seine Aktionäre 2025 mit 1,02 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,08 USD je Aktie ausschütten. Am 30.07.2026 äusserte sich Apple zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,57 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 94.04 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 109.42 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet.
In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,83 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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