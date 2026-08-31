Apple Aktie 908440 / US0378331005
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31.08.2026 16:29:00
Apple Aktie News: Apple verbilligt sich am Nachmittag
Die Aktie von Apple gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 315,96 USD.
Die Apple-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 315,96 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'140 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Apple-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 315,78 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 319,54 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'335'299 Apple-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 344,56 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 8,30 Prozent niedriger. Am 11.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 225,96 USD. Mit einem Kursverlust von 28,48 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Apple-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,02 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,08 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 30.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,57 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 94.04 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 109.42 Mrd. USD ausgewiesen.
Apple wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 8,83 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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