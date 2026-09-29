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29.09.2026 20:27:13

Apple Aktie News: Apple am Dienstagabend im Minusbereich

Apple Aktie News: Apple am Dienstagabend im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 331,13 USD abwärts.

Apple
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Die Apple-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 331,13 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'281 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Apple-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 330,55 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 336,18 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'083'182 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 23.09.2026 markierte das Papier bei 345,34 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Am 21.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 243,43 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 26,49 Prozent Luft nach unten.

Apple-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,02 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,22 USD aus. Am 30.07.2026 äusserte sich Apple zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,02 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,57 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 109.42 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 94.04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,83 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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