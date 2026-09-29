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29.09.2026 16:29:00

Apple Aktie News: Apple verliert am Dienstagnachmittag

Apple Aktie News: Apple verliert am Dienstagnachmittag

Die Aktie von Apple gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 333,10 USD ab.

Apple
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 333,10 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'370 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Apple-Aktie bis auf 332,08 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 336,18 USD. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 1'570'718 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 345,34 USD erreichte der Titel am 23.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,67 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.01.2026 bei 243,43 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Apple-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,02 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,22 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 30.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,02 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,57 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 109.42 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 94.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Apple wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 8,83 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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