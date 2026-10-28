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28.10.2026 16:29:00
Apple Aktie News: Apple tendiert am Nachmittag schwächer
Die Aktie von Apple gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Apple gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 345,34 USD abwärts.
Die Apple-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 345,34 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'524 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Apple-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 344,57 USD aus. Bei 346,80 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'871'050 Apple-Aktien.
Bei 351,71 USD erreichte der Titel am 24.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 1,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 243,43 USD fiel das Papier am 21.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 41,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,02 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,10 USD. Apple liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,02 USD gegenüber 1,57 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 109.42 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Apple 94.04 Mrd. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 04.11.2027 dürfte Apple die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2026 8,84 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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