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28.09.2026 20:27:13

Apple Aktie News: Apple am Montagabend mit negativen Vorzeichen

Apple Aktie News: Apple am Montagabend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 339,94 USD.

Apple
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Um 20:26 Uhr rutschte die Apple-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 339,94 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'561 Punkten steht. In der Spitze büsste die Apple-Aktie bis auf 339,32 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 340,22 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'594'724 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 345,34 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 243,43 USD am 21.01.2026. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 39,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,22 USD. Im Vorjahr hatte Apple 1,02 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 30.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,02 USD gegenüber 1,57 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 109.42 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 94.04 Mrd. USD umgesetzt.

Die Apple-Bilanz für Q4 2026 wird am 29.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 8,83 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Long 10.748 6.48 159745108
Long 16.2755 3.09 160187283
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 12.1201 4.78 156742539
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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Long 13’401.34 19.37 S1B77U
Long 13’105.81 13.74 S5BOUU
Long 12’555.54 8.94 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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