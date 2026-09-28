Apple Aktie News: Apple am Montagabend mit negativen Vorzeichen

Um 20:26 Uhr rutschte die Apple-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 339,94 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'561 Punkten steht. In der Spitze büsste die Apple-Aktie bis auf 339,32 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 340,22 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'594'724 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 345,34 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 243,43 USD am 21.01.2026. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 39,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,22 USD. Im Vorjahr hatte Apple 1,02 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 30.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,02 USD gegenüber 1,57 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 109.42 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 94.04 Mrd. USD umgesetzt.

Die Apple-Bilanz für Q4 2026 wird am 29.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 8,83 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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