Apple Aktie News: Apple am Abend gefragt

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,7 Prozent auf 320,00 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'518 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Apple-Aktie sogar auf 322,36 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 316,99 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'322'678 Apple-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 344,56 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 7,67 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 225,96 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 29,39 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Apple-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,08 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Apple 1,02 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 30.07.2026 vor. Das EPS lag bei 2,02 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 1,57 USD je Aktie eingefahren. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 109.42 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 94.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 8,83 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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