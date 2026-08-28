Apple Aktie News: Apple am Nachmittag höher

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 316,13 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'562 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Apple-Aktie sogar auf 318,10 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 316,99 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'234'419 Apple-Aktien den Besitzer.

Bei 344,56 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,99 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 225,96 USD ab. Mit Abgaben von 28,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,02 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,08 USD. Am 30.07.2026 äusserte sich Apple zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,02 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,57 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 109.42 Mrd. USD im Vergleich zu 94.04 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,83 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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