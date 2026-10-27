Apple Aktie News: Apple am Abend auf grünem Terrain

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 347,40 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'419 Punkten steht. Der Kurs der Apple-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 347,78 USD zu. Bei 343,36 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 4'385'422 Apple-Aktien gehandelt.

Am 24.10.2026 markierte das Papier bei 351,71 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 1,24 Prozent zulegen. Am 21.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 243,43 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 42,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,02 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,10 USD. Am 30.07.2026 lud Apple zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,57 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 109.42 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 94.04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 02.11.2026 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Apple-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 04.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,84 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

NVIDIA-Aktie vor Tesla-Aktie: Das sind die wichtigsten US-Technologiewerte von Dan Ives für 2027

Alphabet-Aktie rot: Deutsches Gericht verbietet Grundstücksbilder bei Google Maps - Ausfall führt zu Störung bei Banken

Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 10 Jahren abgeworfen