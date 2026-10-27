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27.10.2026 16:29:00
Apple Aktie News: Apple am Nachmittag mit Kursplus
Die Aktie von Apple zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 347,28 USD zu.
Um 16:28 Uhr stieg die Apple-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 347,28 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'426 Punkten tendiert. Der Kurs der Apple-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 347,78 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 343,36 USD. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'499'973 Stück gehandelt.
Am 24.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 351,71 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 243,43 USD am 21.01.2026. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 42,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Apple-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,02 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,10 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Apple am 30.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 2,02 USD gegenüber 1,57 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 109.42 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 94.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Apple am 02.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 04.11.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,84 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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