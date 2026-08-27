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27.08.2026 20:27:13

Apple Aktie News: Apple am Donnerstagabend mit grünen Vorzeichen

Apple Aktie News: Apple am Donnerstagabend mit grünen Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Apple. Das Papier von Apple legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 314,28 USD.

Apple
249.61 CHF -1.05%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Apple konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 314,28 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'552 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Apple-Aktie sogar auf 315,39 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 310,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'438'822 Apple-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 344,56 USD. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 9,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 225,96 USD fiel das Papier am 11.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Apple-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,08 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Apple 1,02 USD aus. Apple gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apple ein EPS von 1,57 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Apple mit einem Umsatz von insgesamt 109.42 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 16,36 Prozent gesteigert.

Apple wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2026 8,83 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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