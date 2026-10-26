Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’539 0.5%  SPI 20’506 0.6%  Dow 52’330 0.2%  DAX 25’411 0.9%  Euro 0.9255 0.1%  EStoxx50 6’116 0.8%  Gold 4’012 0.3%  Bitcoin 66’121 0.5%  Dollar 0.8275 0.3%  Öl 116.0 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405ABB1222171Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Sandoz124359842Novartis1200526
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Montagabend
Polypeptide-Aktie: Aktionäre wählen neue Verwaltungsräte wie beantragt
Landis+Gyr-Aktie: Grossauftrag von US-Energieversorger erhalten
Notenbank-Entscheide im Blick: Warum sich der Franken kaum zum US-Dollar und Euro bewegt
Rückschlag für Apple-Aktie? Falt-iPhone offenbart Mängel
Suche...

Apple Aktie 908440 / US0378331005

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.10.2026 20:27:13

Apple Aktie News: Apple am Montagabend im Minusbereich

Apple Aktie News: Apple am Montagabend im Minusbereich

Die Aktie von Apple gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Apple-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 343,05 USD.

Apple
283.07 CHF -2.15%
Kaufen Verkaufen

Die Apple-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 343,05 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'329 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Apple-Aktie bei 341,05 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 343,78 USD. Zuletzt wechselten 5'087'812 Apple-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 351,71 USD. Dieser Kurs wurde am 23.10.2026 erreicht. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 2,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.01.2026 bei 243,43 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 29,04 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,02 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,22 USD. Apple liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,02 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,57 USD je Aktie erzielt worden. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 109.42 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 94.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 02.11.2026 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Apple rechnen Experten am 04.11.2027.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,84 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

NVIDIA-Aktie vor Tesla-Aktie: Das sind die wichtigsten US-Technologiewerte von Dan Ives für 2027

Alphabet-Aktie rot: Deutsches Gericht verbietet Grundstücksbilder bei Google Maps - Ausfall führt zu Störung bei Banken

Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 10 Jahren abgeworfen

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.8926 18.12.2026 151639696
Long 12.4366 17.06.2027 157879245
Long 143.0391 18.12.2026 161030149
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0628 11.13 159972985
Long 11.4431 5.52 160632616
Long 16.8281 2.56 160965555
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.4297 10.19 158402318
Short 11.2173 5.74 157052268
Short 19.727 1.96 145246013
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.52 117915907
Long 10 -42.39 135581371
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Apple Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Apple Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:10 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:37 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
21.10.26 Apple Neutral UBS AG
20.10.26 Apple Neutral UBS AG
19.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Meta: 26 % mehr Umsatz – warum stürzt die Aktie trotzdem ab?
09:27 SMI gönnt sich Verschnaufpause
09:25 SG-Marktüberblick: 26.10.2026
09:05 US-Midterms 2026: Politik im Fokus, Märkte im Blick
08:19 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Abwärtstrend gestoppt?
22.10.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
20.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’125.74 19.54 SRBCQU
Short 15’431.55 13.91 S1B4JU
Short 16’051.56 8.66 S4QBAU
SMI-Kurs: 14’538.95 26.10.2026 17:31:10
Long 13’925.32 19.81 SMCOBU
Long 13’620.32 13.91 SIB66U
Long 13’028.90 8.90 SDFBZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 283.07 -2.15% Apple Inc.

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
ATX-Titel Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor 10 Jahren eingefahren
Bayer-Aktie gewinnt deutlich: Neuer Milliardenhoffnungsträger erhält erste Marktzulassung - Nubeqa-Daten überzeugen
Frische Impulse für die Roche-Aktie? Krebsmedikament Divarasib überzeugt in Phase-III-Studie
Keine KI-Blase? Warum Experte Tom Lee den NVIDIA-Gipfel erst 2033 erwartet
Dow Jones aktuell: Dow Jones verliert schlussendlich
Meta-Aktie schwächelt: Aktienverkäufe für knapp 100 Milliarden US-Dollar geplant
TUI-Aktie im Plus: Kreuzfahrtschiff 'TUI Cruises' in Unfall mit Containerschiff verwickelt
Sika-Aktie sackt ab: Bauchemiehersteller übernimmt Duproof in den Vereinigten Arabischen Emiraten
Idorsia-Aktie zieht an: Schlafmittel Daridorexant zeigt positive Ergebnisse bei Jugendlichen

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.