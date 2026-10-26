Apple Aktie News: Apple am Montagabend im Minusbereich

Die Apple-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 343,05 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'329 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Apple-Aktie bei 341,05 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 343,78 USD. Zuletzt wechselten 5'087'812 Apple-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 351,71 USD. Dieser Kurs wurde am 23.10.2026 erreicht. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 2,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.01.2026 bei 243,43 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 29,04 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,02 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,22 USD. Apple liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,02 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,57 USD je Aktie erzielt worden. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 109.42 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 94.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 02.11.2026 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Apple rechnen Experten am 04.11.2027.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,84 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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