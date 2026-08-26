Apple Aktie News: Apple am Mittwochabend mit Kursplus

Das Papier von Apple konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 312,95 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'447 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Apple-Aktie bei 313,94 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 310,24 USD. Bisher wurden heute 3'005'298 Apple-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 344,56 USD. Gewinne von 10,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 224,69 USD am 27.08.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,20 Prozent.

Für Apple-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,02 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,08 USD ausgeschüttet werden. Am 30.07.2026 lud Apple zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,57 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 109.42 Mrd. USD im Vergleich zu 94.04 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,83 USD je Apple-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Sektor-Rotation an der Börse: Warum Tech-Giganten wie Amazon und Apple die Value-Rally befeuern

Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Apple-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Blick in die Bücher: So viel Steuer zahlt Apple in Deutschland und Europa - Aktie im Blick