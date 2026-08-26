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26.08.2026 16:29:00

Apple Aktie News: Apple am Nachmittag höher

Apple Aktie News: Apple am Nachmittag höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Apple. Zuletzt stieg die Apple-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 313,07 USD.

Apple
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Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 313,07 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'457 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Apple-Aktie bis auf 313,41 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 310,24 USD. Zuletzt wechselten 1'177'181 Apple-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 344,56 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 9,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 224,69 USD. Dieser Wert wurde am 27.08.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 28,23 Prozent Luft nach unten.

Apple-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,02 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,08 USD belaufen. Am 30.07.2026 hat Apple die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,02 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,57 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 109.42 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 94.04 Mrd. USD umsetzen können.

Am 29.10.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2026 8,83 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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