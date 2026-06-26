Apple Aktie News: Apple gewinnt am Freitagabend an Fahrt

Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 280,71 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'933 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Apple-Aktie bis auf 280,93 USD. Bei 274,56 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 11'101'303 Apple-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.06.2026 bei 317,38 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 13,06 Prozent Luft nach oben. Bei 199,27 USD erreichte der Anteilsschein am 01.07.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Apple-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,02 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,08 USD belaufen. Apple gewährte am 30.04.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 111.18 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 95.36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Apple am 30.07.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2026 8,76 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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