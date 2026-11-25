|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.11.2026 20:27:13
Apple Aktie News: Apple am Abend mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Apple zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 355,25 USD zu.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 355,25 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 50'304 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Apple-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 356,44 USD aus. Bei 353,50 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'932'074 Apple-Aktien.
Bei einem Wert von 360,83 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,57 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 21.01.2026 auf bis zu 243,43 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 31,48 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Apple-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,06 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,14 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 02.11.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,10 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 114.48 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 102.47 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 04.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2027 9,44 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Apple-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel hätte eine Investition in Apple von vor einem Jahr abgeworfen
Berkshire Hathaway-Depot: Diese Titel und ein Neuling prägen das Portfolio im dritten Quartal
Apple-Aktie unter Druck: Ausfall trifft mehrere wichtige Dienste
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
25.11.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones notiert letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite sackt zum Handelsende ab (finanzen.ch)
|
25.11.26
|NYSE-Handel S&P 500 letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Börse New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Apple Aktie News: Apple am Abend mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite nachmittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Apple Inc.
|23.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Apple am 25.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: SMI schliesst in Rot -- DAX geht deutlich leichter aus dem Handel -- US-Börsen gehen uneinheitlich in die Feiertagspause -- Asiens Börsen schlussendlich tief im Minus
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte etwas leichter. Der deutsche Aktienmarkt notierte unterdessen deutlich schwächer. Die US-Börsen schlossen vor der Thanksgiving-Pause deutlich oberhalb ihrer Tagestiefs. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.