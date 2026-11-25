Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 355,25 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 50'304 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Apple-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 356,44 USD aus. Bei 353,50 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'932'074 Apple-Aktien.

Bei einem Wert von 360,83 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,57 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 21.01.2026 auf bis zu 243,43 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 31,48 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Apple-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,06 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,14 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 02.11.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,10 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 114.48 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 102.47 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 04.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2027 9,44 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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