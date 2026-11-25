Um 16:28 Uhr fiel die Apple-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 349,36 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 49'148 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Apple-Aktie bis auf 347,70 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 353,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2'398'948 Apple-Aktien umgesetzt.

Bei 360,83 USD markierte der Titel am 14.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 3,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 243,43 USD erreichte der Anteilsschein am 21.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,32 Prozent.

Nach 1,06 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,14 USD je Apple-Aktie. Apple liess sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,10 USD, nach 1,85 USD im Vorjahresvergleich. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 114.48 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 102.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte Apple am 04.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,44 USD je Apple-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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