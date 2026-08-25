Apple Aktie News: Apple am Dienstagabend mit Abschlägen

Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 309,21 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'526 Punkten realisiert. Die Apple-Aktie sank bis auf 308,39 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 310,95 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2'840'835 Apple-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 344,56 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 11,43 Prozent zulegen. Bei 224,69 USD erreichte der Anteilsschein am 27.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 27,33 Prozent wieder erreichen.

Apple-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,02 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,08 USD belaufen. Am 30.07.2026 äusserte sich Apple zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 109.42 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 94.04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 8,83 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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