Apple Aktie News: Apple am Dienstagnachmittag schwächer

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 309,81 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'488 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Apple-Aktie bis auf 309,67 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 310,95 USD. Bisher wurden heute 1'306'172 Apple-Aktien gehandelt.

Am 30.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 344,56 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 11,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.08.2025 bei 224,69 USD. Mit Abgaben von 27,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,08 USD, nach 1,02 USD im Jahr 2025. Apple liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,02 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,57 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 109.42 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 94.04 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2026 8,83 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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